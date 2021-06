Leon Goretzka über sein DFB-Comeback, den nächsten Gegner Ungarn und 82 Millionen Bundestrainer

Gegen Titelverteidiger Portugal (4:2) feierte Leon Goretzka nach seiner Oberschenkelverletzung im Bundesliga-Endspurt sein Comeback für die deutsche Nationalmannschaft. "Ich fühle mich sehr, sehr gut. Vor dem Frankreich-Spiel war es keine leichte Entscheidung, auf einen Einsatz zu verzichten, aber ich habe sie in dem in dem Bewusstsein getroffen, dass das Turnier länger geht. Jetzt fühle ich mich bereit", sagte der Mittelfeldspieler am Montag auf einer Pressekonferenz des DFB. Für das Spiel gegen Ungarn könnte der 26-Jährige am Mittwoch (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) eine Option für die Startelf sein. Anzeige

Leon Goretzka sprach auf der DFB-PK außerdem über:

... den Sieg gegen Portugal: "Ich glaube wir haben mit dem Sieg einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Es ist sehr schön zu sehen, was für eine Euphorie entfacht wurde. Trotzdem haben wir erst ein Spiel gewonnen und wissen in welcher Situation wir sind, wir wollen auch das letzte Spiel gewinnen."

... seine Verletzung kurz vor dem Turnier: "Der erste Moment, als ich aus dem MRT herauskam, hatte ich gedacht, dass es eine enge Kiste werden könnte mit der EM, aber mein Gefühl war gut. Ich war in einer Top-Betreuung und bin sehr froh, wie es jetzt gelaufen ist. Ich bin topfit, jetzt kann das Turnier richtig losgehen."





... die Balance von Offensive und Defensive: "Im Prinzip war es schon vor dem Spiel schon diskutiert worden. Da hieß es, dass wir nicht offensiv genug spielen, nach Portugal, dass wir und die Tore zu einfach fangen. Wenn man mit einer Fünferkette spielt, müssen die Außenverteidiger auf der richtigen Höhe stehen, generell sollten wir dann aber eine gute Konterabsicherung haben. Das ist weniger eine Frage der taktischen Ausrichtung sondern eher der Mentalität. Was wir aber gerade in so einem Turnier im Kopf haben müssen, ist, dass bei einem Konter gegen uns jeder die Füße in die Hand nehmen und zurücklaufen muss."

Goretzka "möchte Danke sagen für die Atmosphäre" ... die Stimmung im Land: "Ich möchte auch mal Danke sagen für die Atmosphäre im Stadion, da singt jeder dreimal so laut. Die Stimmung ist wirklich außergewöhnlich. Im Camp bekommt man das nicht so mit, aber wir bekommen von Verwandten und Freunden gesagt, dass das Land Bock auf dieses Turnier hat. Wir sind froh, dass wir mittlerweile wieder 82 Millionen Bundestrainer und nicht 82 Millionen Virologen haben."

... den nächsten Gegner Ungarn: "Wir sind in einer Europameisterschaft und in der wohl stärksten Gruppe. Die Ungarn haben das in den zwei bisherigen Spielen sehr gut gemacht, auch gegen Portugal. Wir müssen den Abwehrriegel knacken, da müssen wir ihre Spiele analysieren. Wir schauen aber nur auf uns und nicht auf andere Gruppen."