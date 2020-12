Leon Goretzka mahnt DFB-Kollegen zu sozialem Engagement: "Vorangehen und positiven Einfluss nehmen" 

Bayern-Profi Leon Goretzka hat an seine Kollegen in der deutschen Nationalmannschaft appelliert, sich noch mehr in die Gesellschaft einzubringen. "Als Nationalspieler sind wir nicht nur Fußballer, sondern auch Repräsentanten unseres Landes", sagte der 25-Jährige in einem Interview mit der Welt am Sonntag. "Es gibt viele Menschen, die zu uns aufblicken, gerade aufgrund der sportlichen Erfolge wollen Kids uns nachahmen. Da müssen wir vorangehen und einen positiven Einfluss nehmen." Die Nationalspieler seien auch so etwas wie Botschafter ihres Landes.

Anzeige