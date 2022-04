Bundesliga kompakt: Goretzka feiert Traum-Comeback beim FC Bayern - Magath mit Hertha jetzt Vorletzter

SC Freiburg - FC Bayern 1:4 (0:0)

Leon Goretzka hat nach rund viermonatiger Verletzungspause ein Traum-Comeback gefeiert. Der Nationalspieler erzielte beim 4:1 (0:0) des FC Bayern beim SC Freiburg den Führungstreffer der Münchner (58.) und leitete damit die gelungene Generalprobe für das Viertalfinal-Hinspiel der Champions League am kommenden Mittwoch beim FC Villarreal ein. Kurz nach Goretzkas Tor war dem nur 17 Sekunden zuvor eingewechselten Nils Petersen der Freiburger Ausgleich gelungen (63.). Serge Gnabry (73.), Kingsley Coman (82.) und Marcel Sabitzer (90.+6) stellten dann aber den FCB-Sieg sicher. Die Bayern machten durch den Erfolg einen weiteren Schritt in Richtung des zehnten Meistertitels in Folge. Für den SCF war die Partie hingegen ein Dämpfer im Ringen um die Qualifikation für die Königsklasse. Für Unruhe sorgte in der Schlussphase der Partie eine Auswechslung der Münchner. Offenbar waren für einige Sekunden zwölf Spieler des Rekordmeisters auf dem Feld.

