Bericht: Bayern-Profi Leon Goretzka wohl fit für EM-Start – Flick gibt Update

Es war ein Wermutstropfen: Die Verletzung von Leon Goretzka trübte die Freude bei der Meister-Party des FC Bayern München, dem eindrucksvollen 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag. Der Ex-Schalker musste nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung den Platz schon wieder verlassen - mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Die restlichen beiden Bundesliga-Spiele wird Goretzka verpassen. Sogar die Teilnahme an der am 11. Juni beginnenden EM schien in Gefahr - allerdings gibt es laut Sport1 positive Signale. Anzeige

Dem TV-Sender zufolge gab es am Freitag weitere Untersuchungen beim 26 Jahre alten Nationalspieler. Konkret unterzog sich Goretzka einem zweiten MRT - und darf hoffen. Ihm drohe demnach kein längerer Ausfall, einer Nominierung für die EM stehe nichts im Wege. Das wollte Bayern-Trainer Hansi Flick zwar so nicht bestätigen. Der Coach verriet aber: "Bei Leon wurde nachkontrolliert. Der Verlauf ist so, wie man es sich vorstellt."

Flick: Goretzka-Einsatz bei der EM "klar das Ziel" Es sei "klar das Ziel, dass er bei der EM dabei ist", erklärte Flick. "Das wünschen wir ihm alle. Er ist ein wichtiger Spieler für die Nationalmannschaft." Bisher absolvierte der Mittelfeldspieler für das DFB-Team seit seinem Debüt vor mittlerweile sieben Jahren insgesamt 31 Spiele, schoss dabei 13 Tore. Im Kader von Bundestrainer Joachim Löw ist er seit längerer Zeit eine feste Größe - und im Gespann mit Joshua Kimmich eigentlich unverzichtbar.