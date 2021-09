Leon Goretzka erklärt Unterschrift unter neuen Vertrag: Darum bleibe ich beim FC Bayern

Nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung beim FC Bayern hat Leon Goretzka seinen Verbleib in München erklärt und ehrgeizige Ziele formuliert. "Mit dem FC Bayern haben wir in den letzten drei Jahren alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber noch schöner als Titel zu gewinnen, ist es, diese Erfolge zu bestätigen und zu wiederholen. Daran wollen wir in den nächsten Jahren anknüpfen", wird der Nationalspieler in einer Pressemitteilung des deutschen Rekordmeisters zitiert. "Die Mannschaft, der Verein und das Umfeld sind nicht nur hochprofessionell, sondern auch familiär. Diese Mischung ist einer der Erfolgsgaranten dieses Klubs. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängern durfte", sagt der 26-Jährige. Anzeige

Nach seinem Teamkollegen Joshua Kimmich, der Ende August bis 2025 bei den Bayern verlängert hatte, ist Goretzka der zweite Eckpfeiler, den die Bayern langfristig an sich binden konnten. "Es ist für die Entwicklung des FC Bayern entscheidend, dass wir unsere Leistungsträger langfristig halten. Um als Klub erfolgreich zu sein, brauchen wir Spieler, die permanent motiviert sind - und Leon Goretzka muss man nichts über Motivation erzählen", sagte Vorstandsboss Oliver Kahn: "Er will sich immer wieder verbessern und hat den Anspruch, beim FC Bayern eine Ära zu gestalten. Diese Vertragsverlängerung ist auch ein Zeichen von Leon, dass er davon überzeugt ist, dass wir beim FC Bayern in Zukunft weiter so erfolgreich sein werden, wie wir es in der Vergangenheit waren."

Nach der Goretzka-Verlängerung haben damit nur noch zwei Bayern-Stars keinen gültigen Vertrag für die kommende Saison: Niklas Süle und Corentin Tolisso. Während sich Süle nach den ablösefreien Abgängen von Jerome Boateng und David Alaba in der Abwehr-Zentrale beim FCB und auch in der Nationalmannschaft mittlerweile etabliert hat, galt Tolisso in der abgelaufenen Transferperiode als Verkaufskandidat. Durch Goretzkas Verbleib haben die Münchner einen ihrer wichtigsten Bausteine langfristig gebunden.

Salihamidzic: "Kimmich und Goretzka sind das Herz unserer Mannschaft" "Wir sind sehr glücklich, dass Leon Goretzka seinen Vertrag bis 2026 vorzeitig verlängert hat. Leon ist beim FC Bayern Stammspieler und ein Gesicht dieser Mannschaft geworden. Ich bin sehr froh, dass wir auch die nächsten fünf Jahre zusammenarbeiten werden", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Leon ist eine Energiequelle auf und neben dem Platz. Er hat eine tolle Technik und Dynamik und ist europaweit ein besonders torgefährlicher Mittelfeldspieler, der Spiele entscheiden kann. Wir freuen uns sehr, dass Joshua Kimmich und Leon Goretzka das Herz unserer Mannschaft bilden und noch viele weitere Jahre für den FC Bayern am Ball sein werden."