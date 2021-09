Kommentar: Der Verbleib von Leon Goretzka beim FC Bayern verdeutlicht das Dilemma von BVB & Co.

Am Donnerstagmorgen zementierte der FC Bayern seine Vormachtstellung in der Bundesliga noch ein bisschen mehr. Nach Joshua Kimmich bleibt auch Leon Goretzka langfristig in München. Während die Konkurrenz um Borussia Dortmund im nächsten Sommer einmal mehr Probleme haben wird, ihre Kader zusammenzuhalten oder mit Blick auf den sich anbahnenden Abgang von Erling Haaland für halbwegs gleichwertigen Ersatz zu sorgen, schlägt das Herz der Bayern auch in den kommenden Jahren im gewohnten Takt. Kimmich und Goretzka sind die Aushängeschilder der Münchner - und könnten diese Rolle mittelfristig auch für die ganze Liga einnehmen.

