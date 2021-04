Goretzka schwärmt vor Flick-Abschied von Bayern-Trainer: "Unfassbar erfolgreiche Zeit"

Hansi Flick verlässt den FC Bayern als deutscher Meister - das ist so gut wie sicher. Nach dem 2:0 beim Jubiläumssieg gegen Bayer Leverkusen fehlt nur noch ein weiterer Dreier zum fünften Stern. Bald sieben Titel zieren die nun doch überraschend kurze Amtszeit von Flick. "Wir haben zehn Punkte Vorsprung. Also können und wollen wir am Samstag den Sack zu machen", sagte Flick mit Blick auf den komfortablen Vorsprung auf RB Leipzig in der Bundesliga. Anzeige

Dem beruhigenden Polster zum Trotz wollen die Spieler – auch für den scheidenden Coach – mit voller Konzentration in den Liga-Endspurt gehen, bei dem nach dem Aus in der Champions League (gegen PSG) und dem DFB-Pokal (gegen Holstein Kiel) wohl der einzige Titel in dieser Spielzeit herausspringen wird. "Die ganze Konstellation mit Hansi zusammen motiviert uns einfach, den Fußball, welchen wir die letzten 18 Monate gezeigt haben, in den restlichen Spielen abzurufen und weiter Spiele zu gewinnen und dieser Zeit einen würdigen Abschied zu gönnen", sagte Nationalspieler Leon Goretzka, den die Nachricht vom nahenden Flick-Abgang "traurig" stimmte.

"Es war eine unfassbar erfolgreiche Zeit, in der sich ein guter Spirit aufgebaut hat", schwärmte Goretzka, der gegen Leverkusen nach überwundenen muskulären Problemen mit seiner Einwechslung in der 63. Minute sein Comeback gab. "Trotzdem gilt es für uns alle, das zu akzeptieren. Unter diesen Bedingungen wäre es auch nicht mehr das gleiche gewesen", schob der Mittelfeldmotor auch hinsichtlich der schwelenden Fehde zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem Bayern-Coach hinterher.