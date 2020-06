Löw verrät überraschenden Plan mit Leon Goretzka: Auf dieser Position "wäre er eine Möglichkeit gewesen"

Leon Goretzka hat sich in der Mittelfeldzentrale etabliert - beim FC Bayern und auch im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Dabei hatte Joachim Löw einst einen anderen Plan mit dem derzeit in Top-Form auftrumpfenden Profi. Der Bundestrainer erwog, Goretzka im DFB-Team zum Rechtsverteidiger aufzubauen. In einem Interview mit dem Kicker verrät der Coach, warum er diese Überlegung am Ende aber nicht umsetzte: "Weil Leon diese Rolle nie gespielt hat. Und dazu sind Spiele und Training nötig. Mit seiner Dynamik, seinem Ballgefühl und Spielverständnis wäre er eine Möglichkeit gewesen."