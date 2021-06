Berichte: Goretzka, Musiala und Hofmann fehlen beim EM-Auftakt - Trio nicht im DFB-Kader gegen Frankreich

Für Goretzka und Hofmann, die beide als Leistungsträger der Mannschaft von Joachim Löw gelten, kommt das Duell mit dem amtierenden Welt- und Europameister demnach noch zu früh. Der Münchener laborierte zuletzt an einem Muskelfaserriss, der inzwischen jedoch weitestgehend auskuriert ist. "Er hat insgesamt einen guten Eindruck gemacht, was die Belastung betrifft. Es ist kein Risiko laut der medizinischen Abteilung", hatte Löw am Vorabend des Spiels erklärt. Dass der Bundestrainer gegen die Équipe Tricolore dennoch auf den 26-Jährigen verzichtet, kann als Vorsichtsmaßnahme gewertet werden. Goretzka soll einen Einsatz im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal am kommenden Samstag (18 Uhr) anstreben.