Leon Goretzka hofft weiter auf Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern: "Brutal darüber freuen"

"Der FC Bayern ist immer noch einer der besten und größten Klubs der Welt. Das weiß Leroy. Er hat sich in den vergangenen Jahren in England sehr wohlgefühlt. Jetzt muss er eben für sich entscheiden, was für ihn der richtige Schritt ist", sagte Goretzka.

"Nicht unter Druck setzen"

Leroy Sané, Marco Reus, Kai Havertz & Co. - So beliebt sind die drei DFB-Stars und die übrigen deutschen Nationalspieler. ©

Sané wird im Fußball-Sommerloch ein heißes Spekulationsobjekt bleiben. Der Transfermarkt schließt in Deutschland erst am 2. September, da spielt die Bundesliga schon wieder. Die Bosse des FC Bayern drängen zunächst einmal auf Klarheit, was Sané selbst will.