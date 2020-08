Leon Goretzka adelt Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen vor Bayern-Duell mit Barca: "Die Besten der Welt"

Nationalspieler Leon Goretzka erwartet im Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona auch ein Torhüter-Duell der Extraklasse. Bayern-Kapitän Manuel Neuer (34) misst sich in dem K.o.-Duell beim Finalturnier in Lissabon am Freitagabend (21 Uhr, Sky) mit seinem DFB-Kollegen Marc-André ter Stegen (28), der bei den Katalanen die unangefochtene Nummer eins ist.