Goretzka nach Rassismus-Eklat in Wolfsburg: "Das hat mich bewegt und entsetzt"

Nach den mutmaßlichen rassistischen Äußerungen gegen die Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan beim DFB-Länderspiel gegen Serbien (1:1) hat Leon Goretzka seine deutschen Mitbürger zu mehr Courage aufgefordert. „Dagegen sollte man aktiv vorgehen“, sagte der Nationalspieler des FC Bayern am Freitag in Wolfsburg.

„Ich kann nur alle aufrufen, mit viel Mut dagegen vorzugehen und solche Leute in die Schranken zu weisen“, sagte der 24-Jährige. Die Wolfsburger Polizei hatte am Donnerstag Ermittlungen eingeleitet, nachdem es zuvor mehrere Hinweise unter anderem vom DFB gab. Am Freitag meldeten sich drei Männer bei der Polizei in Wolfsburg.