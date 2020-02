Bericht: Leon Goretzka verletzt - FC Bayern ohne DFB-Star gegen SC Paderborn

Der FC Bayern München muss kurzfristig vor dem Freitagsspiel gegen den SC Paderborn (20.30 Uhr, DAZN) auf Leon Goretzka verzichten. Das berichtet Sport1 am Freitagabend. Der 25 Jahre alte Nationalspieler stehe Trainer Hansi Flick wegen einer Verletzung nicht zur Verfügung.

Goretzka hatte am Morgen bereits bei der Abreise vom Trainingsgelände zum Teamhotel gefehlt, wie Sky Sport News berichtete. Der deutsche Nationalspieler soll laut überstimmenden Medienberichten aber nur leicht angeschlagen sein. Ein Einsatz des Mittelfeld-Stars im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen den FC Chelsea (21 Uhr) sei nicht gefährdet.

Leon Goretzka verletzt: FC-Bayern-Star bleibt Verletzungspech treu

Damit bleibt das Verletzungspech Goretzka treu. Der FCB-Allrounder fehlte bereits zu Saisonbeginn zunächst wegen einer Oberschenkel- dann wegen einer Sprunggelenksverletzung . Insgesamt absolvierte der Deutsche in dieser Saison 19 Pflichtspiele und erzielte drei Treffer, sechs Tore bereitete der 25-fache Nationalspieler vor.

Stattdessen macht Goretzka mit starken Worten auf sich aufmerksam. „Ich will ganz bewusst dazu aufrufen, dass man gegen Leute, die sich rassistisch äußern, vorgeht“, sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern in einem Spiegel-Interview. Jeder solle sich an die eigene Nase fassen und den Mut haben, „den Mund aufzumachen“. Damit fordert er seine Profikollegen zu stärkerem Engagement im Kampf gegen Rassismus auf.