"Fleischwunde" nach Tritt im Pokal: Nagelsmann gibt Update zur Verletzung von Leon Goretzka

Am vergangenen Mittwoch musste Leon Goretzka bei dem 0:5-Debakel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach nach einer guten Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Zwei Tage später und damit am Tag vor dem Bundesliga-Duell gegen Union Berlin (15.30 Uhr/Sky) hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann im Pressetalk ein Update zur Schwere der Verletzung des Nationalspielers gegeben. "Bei Leon ist es so, dass er einen Tritt unterhalb des Knöchels bekommen hat, auf Höhe der Achillessehne. Ein bisschen eine Fleischwunde", erklärte der an dem Coronavirus erkrankte Cheftrainer per Schalte aus dem Home-Office. Anzeige

Ob Goretzka gegen die Köpenicker mit von der Partie sein kann, steht derweil noch nicht fest. Laut Nagelsmann müsse man schauen, wie er heute in den Fußballschuh reinkomme. Das Abschlusstraining der Münchener findet am Freitag um 14 Uhr statt.

Nagelsmann rechnet mit Goretzka-Einsatz - Entscheidung fällt nach dem Training

Der 34-jährige Übungsleiter geht allerdings davon aus, "dass er mitspielen kann". Allerdings werde die Entscheidung erst nach dem Training fallen. Diese sei ein bisschen abhängig von dem Schmerzbild und der Schwellung. "Ich habe gestern kurz mit ihm telefoniert, es ist schon deutlich besser. Zumindest gibt es keine Verschlechterung", so der Trainer, der gegen Union im vierten Pflichtspiel in Folge nicht an der Seitenlinie stehen wird.