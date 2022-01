Bayern-Star Goretzka gibt Einblick in Vertragspoker: "Geld ist nicht der primäre Grund für eine Verlängerung"

Goretzka war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum Rekordmeister gewechselt. Er hat sich in München zum Leistungsträger entwickelt, ebenso in der Nationalelf. Zu Beginn des WM-Jahres mit dem Turnier in Katar als End- und Höhepunkt bezeichnet er die enorme Intensität als "größte Herausforderung" für die Topspieler. "In den letzten zehn, fünfzehn Jahren haben sich die Athletik und die Menge an Spielen enorm verändert. Von der Belastung her sind wir an einer Grenze – wenn nicht schon drüber", mahnt Goretzka. "Man muss nur in die Verletzungsstatistiken schauen, das kommt nicht von ungefähr."