Emotionale Szenen im Mannschaftsbus: Italien-Stars feiern verletzten Leonardo Spinazzola

Spinazzola, bislang einer der besten Spieler der Italiener bei dieser Europameisterschaft, hatte sich am Freitagabend kurz vor Schluss ohne Einwirkung des Gegners verletzt. Er musste mit Verdacht auf einen Riss der linken Achillessehne unter Tränen mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Am Samstag sollte er genauer untersucht werden. Sollten sich die ersten Vermutungen bestätigen, würde der Abwehrspieler nicht nur das EM-Halbfinale am Dienstag in London gegen Spanien sowie das mögliche Endspiel verpassen - ihm droht eine monatelange Zwangspause.