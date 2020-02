Leroy Kwadwo fordert bei Rassismus Spielabbrüche: "Dann spielen wir einfach nicht mehr"

Wenige Minuten vor Ende der Partie in Münster hatte ein einzelner Zuschauer Kwadwo mehrfach rassistisch beleidigt. Die Fans der Hausherren reagierten mit "Nazis raus"-Rufen und halfen den Ordnern dabei, den Täter zu identifizieren. "Einen großen Dank an die Fans von Münster, die schnell reagiert haben", lobte Kwadwo im ZDF und forderte: "Wenn so etwas passiert, muss man das echt im Keim ersticken."