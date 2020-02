Würzburg-Profi Kwadwo rassistisch beleidigt: Zuschauer sorgen für Festnahme von Münster-Fan 

Nach einem Rassismus-Vorfall in der 3. Liga ist ein Fan des Bundesliga-Gründungsmitglieds Preußen Münster festgenommen worden. Das teilte der Verein am späten Freitagabend nach dem 0:0 gegen die Würzburger Kickers mit. Nach Klubangaben hatte der Mann in der Schlussphase der Partie den Würzburger Spieler Leroy Kwadwo beleidigt und Affenlaute in dessen Richtung gemacht.