Leroy Kwadwo wechselt von Dynamo Dresden zum MSV Duisburg

Die “Zebras”, gegen die er mit Dynamo jüngst noch 1:0 in Dresden gewann, sind Kwadwo nicht fremd. Er wurde in Herten geboren, ist ein Kind des Ruhrgebietes und spielte schon für Westfalia Herne, Rot-Weiss Essen und Schalke II. Er hatte auch schon Berührung mit dem MSV , als er noch kein Profi war. „Ich kenne den MSV Duisburg aus der Jugendzeit, komme aus der Region und weiß, dass der MSV zu den großen Vereinen der Gegend gehört“, sagte Kwadwo . Eine Episode ist dem Verteidiger, der einst als Balljunge bei Heimspielen des MSV tätig war, dabei besonders in Erinnerung geblieben: „Ich war mal Balljunge bei einem Erstliga-Heimspiel des MSV gegen Borussia Dortmund. Das war ein ganz großes Erlebnis.“

In Dresden absolvierte Kwadwo in der vergangenen Rückrunde zwölf Spiele, nun will er in Duisburg Stammspieler werden und nach Möglichkeit erneut aufsteigen, um endlich auch in der 2. Bundesliga dauerhaft Fuß zu fassen.