Würzburg-Profi Kwadwo nach Rassismus-Eklat: "Ich bin einer von Euch" - DFB lobt Reaktion der Fans

Am Tag nach dem Rassismusvorfall in der 3. Liga hat sich der betroffene Spieler Leroy Kwadwo ausführlich geäußert. Bei Instagram schrieb der 23-Jährige am Samstag: "Ich wurde von einem einzelnen Zuschauer rassistisch beleidigt. Dies macht mich einfach nur traurig." Der Abwehrspieler der Würzburger Kickers hob hervor: "Ich habe zwar eine andere Hautfarbe, aber ich bin hier geboren." Und er fügte hinzu: "Ich bin einer von Euch."

Während der Partie bei Preußen Münster (0:0) war Kwadwo von einem Zuschauer mit Affenlauten beschimpft worden. "So etwas wie gestern macht mich einfach nur traurig und wütend, weil jeder wissen muss: Rassismus gehört nicht in UNSERE Welt", schrieb Kwadwo.

Kwadwo: "Danke für Eure Menschlichkeit"

Zuschauer reagierten mit "Nazis-raus"-Rufen und zeigten auf den Mann, so dass dieser später in Polizeigewahrsam genommen werden konnte. Kwadwo lobte das Verhalten dieser Fans ausdrücklich: "Eure Reaktion ist vorbildlich - Ihr könnt Euch gar nicht denken, was diese mir und auch allen anderen farbigen Spielern bedeutet." Seinen Eintrag beendete er mit den Worten: "Danke für Eure Menschlichkeit."

DFB bezieht öffentlich Stellung

Auch der Deutsche Fußball-Bund verurteilte den Rassismusvorfall, hob jedoch ebenso die Reaktionen darauf hervor. "So traurig und beschämend der rassistische Vorfall gegenüber Leroy Kwadwo" gewesen sei, "so vorbildlich waren die sofortigen Reaktionen darauf", twitterte der DFB am Samstagmorgen auf seinem Account zur 3. Liga.