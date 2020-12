Erst rein, dann wieder raus: Trainer Flick erklärt Auswechslung von Leroy Sané - Zuspruch von Bayern-Kollegen

Fußball: 1. Bundesliga, Saison 2020/2021, 13. Spieltag, Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München am 19.12.2020 in der BayArena in Leverkusen. Münchens Leroy Sane wird nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt. DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. *** Fußball 1 Bundesliga, Saison 2020 2021, 13 Spieltag, Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München on 19 12 2020 at BayArena in Leverkusen Munichs Leroy Sane is substituted again after his substitution DFL REGULATES PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO Copyright: xInderlied/Kirchnerx © imago images/Kirchner-Media