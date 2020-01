Berichte: Bayern-Kandidat Leroy Sané wechselt den Berater - Salihamidzic informiert

Der Wunschspieler des FC Bayern, Leroy Sané, hat einem Bericht von SPORT1 zufolge seinen Berater gewechselt. Bis dato wurde der Star von Manchester City von der Agentur DB Ventures Limited vertreten, an deren Spitze der ehemalige englische Nationalspieler David Beckham fungiert. Nach nur einem halben Jahr bei dieser Agentur hat sich nun LIAN Sports die Rechte an dem 24-Jährigen DFB-Spieler gesichert. Laut Bild sollen der Trennung Unstimmigkeiten zwischen Agentur und Spieler vorausgegangen sein.

Bei Manchester City ist Sané nach seinem Kreuzbandriss inzwischen wieder ins Lauftraining eingestiegen. City-Trainer Pep Guardiola hatte kürzlich mitgeteilt, dass er mit einer Rückkehr von Sané im Februar rechne. Die Spekulationen um einen Winter-Wechsel zum FC Bayern gewannen dadurch wieder an Fahrt. Zwar kündigte FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Trainingslager in Doha jüngst an, dass ein Winter-Transfer von Sané "kein Thema" sei. Dass sich der deutsche Rekordmeister aber weiterhin intensiv um den Man-City-Profi bemüht, ist ein offenes Geheimnis. Medienberichten zufolge soll Manchester City erst ab einem Angebot ab 100 Millionen Euro gesprächsbereit sein.