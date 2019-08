Bericht: FC Bayern plant Sané-Doppelpack - Neben Leroy soll auch Bruder Sidi kommen

Dass der FC Bayern Interesse an einer Verpflichtung von ManCity-Star Leroy Sané bekundet hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch wie der Kicker nun berichtet, wollen die Münchener Sané gleich im Doppelpack an die Isar lotsen. Neben Weltklassespieler Leroy soll auch dessen kleiner Bruder Sidi Sané auf der Wunschliste des Rekordmeister stehen.

Um den 16-Jährigen zu verpflichten, brauchen die FCB-Verantwortlichen nicht einmal eine Reise nach England in Kauf nehmen, sondern können die Gespräche auf deutschem Boden führen. Denn: Sidi ist aktuell in der U17 des FC Schalke 04 aktiv. Der Stürmer gilt als eines der derzeit größten deutschen Offensivtalente. Das bestätigte mit Ex-Profi Frank Fahrenhorst (u.a. VfL Bochum, Werder Bremen, Hannover 96) auch der aktuelle U17-Coach der Schalker, den die tz folgendermaßen zitiert: "Man erkennt ganz deutlich seine Qualitäten."

Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

Schalkes U17-Trainer möchte von Vergleichen zwischen Leroy und Sidi Abstand nehmen

Allerdings ist Fahrenhorst bemüht, den Hype um den Youngster so klein wie möglich zu halten. "Wir sollten uns davon lösen, Vergleiche zu seinem Bruder und zu seinem Vater (Souleymane Sané ging in der Bundesliga unter anderem für Wattenscheid auf Torejagd; Anm. d. Red.) zu ziehen", so der Mann, der einst zwei Spiele im Trikot der deutschen Nationalmannschaft bestritten hatte.