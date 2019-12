Nach Kreuzbandriss: Leroy Sané gibt Verletzungs-Update - DFB-Star trainiert erstmals auf dem Rasen

Am 5. August zog sich ManCity-Star Leroy Sané im Spiel gegen den FC Liverpool einen Kreuzbandriss zu. Eine echte Schockdiagnose für seinen Klub und das DFB-Team. Doch offenbar läuft der Heilungsverlauf des deutschen Nationalspielers gut. In seiner Instagram-Story postete der 23-Jährige am Montag ein Foto seiner Fußballschuhe und schrieb dazu: "First pitch session done" (Auf deutsch: "Erstes Training auf dem Rasen erledigt").