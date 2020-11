Sané über Corona-Wirbel vor Ukraine-Spiel: "Man denkt schon daran, dass man sich anstecken kann"

Der Wirbel um die positiven Corona-Tests bei der Ukraine hat die deutschen Nationalspieler offenbar tief bewegt. "Wenn man so etwas hört, denkt man an die Familie und daran, dass man sich selbst anstecken kann. Im Endeffekt ist es am wichtigsten, dass alle gesund bleiben", sagte Leroy Sané nach dem 3:1 gegen die Osteuropäer im Nations-League-Spiel in Leipzig. Der Bayern-Stürmer betonte im ZDF aber auch, dass er den Verantwortlichen bei ihren Entscheidungen vertraue: "Die UEFA und das Gesundheitsamt wissen was sie machen." Anzeige

Auch Mittelfeldspieler Leon Goretzka, der am Samstagabend eine bärenstarke Partie ablieferte und zwei Tore vorbereitete, gab einen Einblick ins Innenleben der Mannschaft. "Das Spiel stand auf der Kippe", meinte der 25-Jährige und berichtete von einem Gespräch mit DFB-Kapitän Manuel Neuer: "Manu hat gesagt: Es steht 60:40, dass das Spiel nicht stattfindet." Aber auch Goretzka sah sich während der Partie keiner Gefahr ausgesetzt. "Aus gesundheitlicher Sicht wurde uns versichert, dass kein Risiko besteht, und dann geht man mit freiem Kopf in so ein Spiel", meinte er.

Dass die Partie angepfiffen werden kann, stand erst rund vier Stunden vor dem Spielbeginn fest. Am Freitagabend hatten fünf positive Corona-Befunde im Tross der Gäste für Unruhe gesorgt und die Austragung der Begegnung in Frage gestellt. Am Samstag unterzogen sich die ukrainischen Spieler, Trainer und Betreuer dann einer weiteren Testreihe, bei der keine neuen Fälle festgestellt wurden. Die UEFA blieb schließlich bei ihrer Spielansetzung. Auch der DFB äußerte keine Bedenken.

DFB-Arzt Meyer liefert Erklärung für Ansetzung "Wir vertrauen den Gesundheitsbehörden, die gründlich gearbeitet haben", sagte DFB-Arzt Meyer in einer Verbands-Mitteilung. Auch Joachim Löw hatte sich vor dem Spiel am ZDF-Mikrofon auf die Aussagen des Arztes berufen und betont: "Wenn es negative Tests am Tag vor dem Spiel und am Spieltag selbst stattfinden, gibt es keine Gefahr für unsere Spieler." Der Bundestrainer gestand aber, dass die Unruhe nicht spurlos an seiner Mannschaft vorbeigegangen sei. So hätten die Spieler "schon nachgefragt", wie es weitergehe und was die Situation bedeute. "Es war schon ein bisschen Unsicherheit zu spüren", meinte er.