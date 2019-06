DFB-Team trifft sich in Venlo: Leroy Sané sorgt mit neuem Look für Aufsehen

Leroy Sané ist immer wieder für eine Überraschung gut: Das gilt für seine oftmals spektakulären Leistungen auf dem Platz - aber auch für seinen Mode-Stil. Ein Beispiel: Vor den DFB-Länderspielen im März zeigte der Star von Manchester City eine besonders extravagante Lammfell-Jacke im Wert von rund 5000 Euro und einen Louis-Vuitton-Rucksack, der so teuer war wie ein Kleinwagen. Im Vorjahr sorgte Sané in der Vorbereitung auf die WM für Aufsehen , als er seine Haare als Cornrows trug - und nicht mehr seine typische Wuschelmähne als Frisur hatte.

An diesen kurzfristigen Sommer-Look (zum Saisonstart hatte Sané seinen Afro wieder) erinnerte der 23-Jährige sich offenbar gern zurück - obwohl er im vergangenen Sommer nicht in den endgültigen Kader der WM berufen wurde. Denn auch 2019 wechselte der heftig vom FC Bayern München umworbene Linksaußen kurz nach Ende der regulären Saison, die ManCity erneut mit dem Premier-League-Titel krönen konnte, wieder seine Frisur.

Bundestrainer Löw: Sané und Werner "haben noch Luft nach oben"

Beim Treffen der Nationalmannschaft im holländischen Venlo tauchte Sané erneut mit einer geflochtenen Frisur auf , den sogenannten Cornrows im besten Allen-Iverson-Style. Der Basketball-Star hatte die Frisur in den 1990er Jahren populär gemacht. Der Afro, der zu einer Art Markenzeichen von Sané geworden ist, ist gewichen. Genauso war es schon im vergangenen Jahr in Südtirol gewesen.

Leroy Sané, Manuel Neuer, Kai Havertz and Serge Gnabry arriving at Die Mannschaft team hotel in Venlo 🇩🇪 pic.twitter.com/FwcSgIjcKA

In der Nationalmannschaft soll dem 23-Jährigen graduell eine größere Rolle zukommen. Er sei, genau wie Leipzig-Profi Timo Werner, "in diesen engen Räumen besser geworden als vor zwei, drei Jahren", betonte Bundestrainer Joachim Löw in einem Kicker-Interview. "Aber sie haben auch noch Luft nach oben, sie sind noch lange kein Ronaldo oder Messi. Das lernt man erst im Lauf der Jahre in Spielen auf allerhöchstem Niveau."