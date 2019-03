Protz-Outfit von Leroy Sané bei DFB-Ankunft: Premier-League-Profi verurteilt Aufregung

Leroy Sané sorgte zuletzt nicht nur auf dem Fußballplatz für Aufsehen. Bei der Ankunft im Team-Hotel der Nationalmannschaft in Wolfsburg trug der DFB-Star ein Outfit inklusive Schuhe und Rucksack, dessen Preis sich auf ca. 25.000 Euro belief. "Es ist Geschmackssache für jeden. Ich habe morgens meinen Kleiderschrank durchgeschaut und gesagt ok: Das ziehe ich an", erklärte Sané auf der Pressekonferenz. Nun meldet sich auch Premier-League-Kollege Leon Balogun, der aktuell bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag steht, bei t-online.de zu Wort.

Mit neuen Rückennummern: Der DFB-Kader für die Spiele gegen Serbien und Holland Tor: #1 Manuel Neuer (FC Bayern München) ©

Anzeige

Balogun: "Die Kleidung von Leroy Sané ist doch völlig nebensächlich"

"Sowas regt mich sehr auf. Denn damit macht man ein Fass auf. Die Kleidung von Leroy Sané ist doch völlig nebensächlich", verteidigte Balogun, der unter anderem bei Hannover 96 und dem 1. FSV Mainz 05 spielte, seinen Liga-Kollegen. Der Nationalspieler Nigerias kritisierte auch die Berichterstattung und die Verhältnismäßigkeit scharf: "Gerade erst gab es ein schlimmes Massaker in Neuseeland, kurz darauf wurden Menschen in Utrecht in einer Straßenbahn erschossen. Wir sollten uns fragen, was wir dagegen tun können. Doch wir sprechen über die Jacke von Leroy Sané. Wenn das unsere einzigen Sorgen bei all den Vorfällen sind, gibt mir das ganz schön zu denken."

Verteidiger Balogun (in dieser Saison zehn Pflichtspieleinsätze, ein Tor) weiter: "Ich habe das Gefühl, als wenn für die Nationalmannschaft nach einem neuen Typen gesucht wird, der – wie vielfach geschrieben – das 'Swag-Level' aufdreht. Doch was ist das denn bitte für eine Bezeichnung? Das 'Swag-Level'? Sowas regt mich sehr auf."

Dennoch glaubt der 30-Jährige, dass auch Sané eines Tages über sein Outfit lachen wird. "Er ist sicherlich in einer Phase, in der er charakterlich noch reift. Vielleicht schaut er in ein paar Jahren darauf zurück und sagt: Okay, das war unnötig." Doch das solle der ManCity-Star dann selbst entscheiden und nicht ganz Deutschland für ihn.

Vergessene und One-Hit-Wonder - 50 ehemalige deutsche Nationalspieler und was aus ihnen wurde Patrick Owomoyela, Benjamin Lauth, David Odonkor und Manuel Friedrich spielten für die deutsche Nationalmannschaft. Wir zeigen, was sie heute machen. Klickt euch durch! ©

ANZEIGE: #GABFAF-Hoodie für 20 Euro! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.