Endlich passt das Trikot mit der 10: Warum Sané beim FC Bayern auf dem Weg zum neuen Robben ist

Der Fußball ist komplex, die Zusammenhänge manchmal verwirrend. Dass Leroy Sané am Samstag beim 7:0-Kantersieg der Bayern gegen den bemitleidenswert hilflosen und teilweise der Münchner Angriffswucht heillos ausgelieferten VfL Bochum von den Fans in der Allianz Arena gefeiert wurde, hat mit David Alaba zu tun. Genauer gesagt mit dem Abgang des Österreichers in diesem Sommer zu Real Madrid. Anzeige

Denn Alaba ist Linksfuß und hatte dank seiner herausragenden Schusstechnik über Jahre weitestgehend das Monopol auf Freistöße von der halblinken Position. Nun darf Linksfuß Sané – aber auch das muss man sich in Sachen Mannschaftshierarchie erarbeiten. Und so setzte der 25-Jährige einen sehenswerten Freistoß aus über 25 Metern zum 1:0 ins Tor. Der Dosenöffner des nachfolgenden Feuerwerks. "Danach lief der Zug bei uns" sagte Sané. Warum er letzte Saison nicht öfter aus dieser Position sein Können bewies? "David Alaba ist schuld". Sprach's und schmunzelte.

Wer Sané beim Jubel gesehen hat nach seinem 1:0, mit weit aufgerissenen Augen und Mund, mit Blickkontakt zu den Fans in der Nordkurve, der konnte endlich einmal pure Freude erkennen, nicht nur Erleichterung, die Erwartungen einigermaßen erfüllt zu haben. Bei seiner Auswechslung in der 62. Minute gab es Applaus der Fans - endlich Anerkennung, endlich Liebe. Vor vier Wochen, beim 3:2 gegen Köln, pfiffen ihn die eigenen Anhänger aus, seine zur Pause bekanntgegeben Auswechslung wurde teils mit Jubel bedacht. Das, so betonte Sané diesen Samstag, "wollte ich nicht noch mal erleben". Er hat sich die Fankritik zu Herzen genommen - und in Ansporn umgewandelt.

Sané auf den Spuren einer großen Nummer "10" Das einstige Sorgenkind hat in der zweiten Saison nach seinem Wechsel für rund 45 Millionen Euro Ablöse von Manchester City im Sommer 2020 endlich den Sprung geschafft. Bayerns Nummer zehn - und dieses einstige Trikot von Publikumsliebling Arjen Robben ist ein schweres Erbe - ist angekommen. Der Niederländer, der diesen Sommer seine Karriere endgültig beendet hat, kann ein Lied vom temporären Leid des Liebentzugs der Fans singen: Eins mit Happy End jedoch, als Siegtorschütze im Champions-League-Finale 2013 gegen Dortmund (2:1). Danach war er ein Volksheld.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg für Sané, aber die Richtung stimmt jetzt. Erstmals seit seinem Wechsel war er in jedem seiner letzten fünf Pflichtspiele immer direkt an einem Tor beteiligt (drei Tore, vier Vorlagen). Auch diese Statistik zeigt, wie wertvoll der frühere Schalker mittlerweile für die Bayern und die Nationalelf geworden ist: In elf Pflichtspielen seit Saisonbeginn erzielte Sané fünf Treffer, lieferte sechs Vorlagen. Zum Vergleich: Flügelstürmer Serge Gnabry, eher auf der rechten Außenbahn zu Hause, gelangen in elf Partien sechs Tore und drei Vorlagen. Macht zwei Scorerpunkte mehr für Sané.

Sané-Höhenflug auch bei der DFB-Auswahl Auch die Tage Anfang September bei der Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick haben ihm gutgetan. Als Sané im Krisenmodus war, schenkte ihm Flick drei Mal von Beginn an das Vertrauen. In den drei WM-Qualifikationsspielen erzielte Sané zwei Treffer und überzeugte. Beschwingt kehrte er zurück an die Säbener Straße. Drei starke Leistungen in Leipzig (4:1), in Barcelona (3:0) und nun gegen Bochum folgten. Dass Sané bei Bayern nun dauerhaft auf dem linken Flügel ran darf und nicht von der rechten Seite erst in die Mitte ziehen muss, um seinen Linksfuß einsetzen zu können (wieder die Analogie zu Robben!), ist ein Verdienst von Julian Nagelsmann, der den Wuschelkopf sehr variabel spielen lässt.