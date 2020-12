"Kannte ich so nicht": Leroy Sané meldet sich nach Bayern-Wirbel zu Wort und gibt Versprechen ab

Erst ein- und dann wieder ausgewechselt: Nach seinem bitteren Kurzeinsatz beim Sieg des FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen (2:1) hat sich Leroy Sané nun selbst zu Wort gemeldet. "Über allem steht die Freude, dass wir dieses so wichtige Spiel am Ende gewinnen konnten. Wir stehen jetzt in allen Wettbewerben sehr gut da", sagte der Nationalspieler gegenüber Bild, um dann auf jene 68. Minute zu sprechen zu kommen, in der Bayern-Trainer Hansi Flick ihn wieder vom Feld genommen hatte, nachdem Sané früh für den verletzten Kingsley Coman eingewechselt worden war.

