"Mache mir keinen Druck": Bayern-Star Sané spricht über seine Lage und eine Unterhaltung mit Flick 

Kurz vor Weihnachten hatte Flick den Sommer-Neuzugang im Bundesliga-Topspiel in Leverkusen erst ein- und dann wieder ausgewechselt. Einen Tag später sorgte Karl-Heinz Rummenigge bei einem Auftritt im "Doppelpass" von Sport1 für Aufsehen, als er den Star-Neuzugang mit deutlichen Worten in die Pflicht nahm. Der Spieler habe fußballerisch alle Möglichkeiten. Aber: "Er muss seinen Charakter an den FC Bayern anpassen." Eine Aussage, die der 65-Jährige mehrfach wiederholte.