Bericht: Sané fehlt dem FC Bayern bei Heimspiel gegen Stuttgart – Gnabry und Coman Startelf-Kandidaten

Der FC Bayern muss im letzten Heimspiel der Saison laut einem Medienbericht auf Nationalspieler Leroy Sané verzichten. Laut Bild verpasste der 26-Jährige "wohl erkältet" das Abschlusstraining der Münchner am Samstag und wird damit auch am Sonntag (17.30 Uhr/live sehen mit DAZN-Abo [Anzeige]) gegen den VfB Stuttgart nicht zur Verfügung stehen. In der offensiven Mittelfeldreihe werden Serge Gnabry, Thomas Müller und Kingsley Coman erwartet.

