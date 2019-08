Bundestrainer Löw spricht über Verletzung von Leroy Sané - und das Interesse des FC Bayern

Bundestrainer Joachim Löw hat mit großer Enttäuschung auf die Kreuzbandverletzung von Nationalspieler Leroy Sané reagiert, die den Hoffnungstrager des DFB-Teams und Wunschspieler des FC Bayern München bis ins Frühjahr 2020 außer Gefecht setzt. "Wir waren natürlich sehr traurig und niedergeschlagen, als wir das gehört haben" , sagte Löw am Rande des Bundesliga-Eröffnungsspiels zwischen dem FCB und Hertha BSC in München.

Löw kennt Sané-Pläne nicht: "Ich weiß nicht, was der Leroy selbst möchte"

Über den möglichen Wechsel Sanés von Manchester City zum FC Bayern wollte sich Löw nicht konkret äußern . "Ich weiß nicht, was der Leroy selbst möchte", sagte Löw , der noch im Mai betont hatte, dass ein Wechsel in die Bundesliga für Sané ein guter Schritt sei. Der Nationalspieler soll in Österreich am rechten Knie operiert werden. Es wird mit einer Ausfallzeit von sechs bis sieben Monaten gerechnet.

Am Freitag war bekannt geworden, dass Sané am Wochenende in Innsbruck am verletzten Kreuzband operiert wird. Anschließend wird er sich in die Rehabilitation begeben. ManCity-Trainer Pep Guardiola rechnet mit einem Comeback erst im Februar oder März.