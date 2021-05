Leroy Sané: Das erwarte ich von Nagelsmann – Flick würde DFB-Team "großen Schub" geben

"Es wird ein aufregendes neues Kapitel bei Bayern" , sagte Sané in einem Interview mit der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Er vergleicht den Noch-Leipziger wegen dessen akribischer Arbeitsweise mit Pep Guardiola und erwartet deshalb gewisse Übereinstimmungen. "Sie sind ganz ähnlich in ihrer Herangehensweise", sagte der 25-Jährige. "Wie ich weiß, ist Nagelsmann ein großer Fan von Guardiola." Sané selbst spielte von 2016 bis 2020 bei Manchester City unter der katalanischen Trainer-Ikone.

Sané will im kommenden Jahr weiter auf Titeljagd gehen. "Ganz egal, ob du Trophäen in der Premier League oder der Bundesliga gewinnst, es macht dich hungrig auf mehr", sagte der lange verletzte Ex-Schalker, der bei den Bayern unter Hansi Flick zunächst leichte Startschwierigkeiten offenbarte, mit neun Toren und elf Vorlagen in 42 Saison-Einsätzen aber eine anständige Bilanz vorweisen kann. "Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich wieder zu voller Fitness gelangt war und mich an den Verein und die Mannschaft gewöhnt hatte", gab Sané selbstkritisch zu.