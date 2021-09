Bayern-Trainer Nagelsmann mit Sonderlob für Leroy Sané: "In richtige Richtung entwickelt"

Nach ihren starken Auftritten im Trikot der deutschen Nationalmannschaft setzt auch Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern große Hoffnungen in seine Flügelstürmer Leroy Sané und Serge Gnabry. "Seine Auftritte waren gut, er hat sich in die richtige Richtung entwickelt. Er war unglaublich engagiert im Gegenpressing, hatte gute Offensivaktionen. Er ist ein Spieler, der sehr schwer zu greifen ist. Er muss einfach auf dem Platz zeigen, was er kann. Das wird er sicherlich in den nächsten Wochen tun.", sagte der 34-Jährige vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag bei seinem Ex-Klub RB Leipzig über die Länderspiel-Leistungen von Sané. Anzeige

Der Angreifer, der in München zuletzt einen schweren Stand hatte und beim 3:2 gegen den 1. FC Köln im vergangenen Monat von den eigenen Fans sogar ausgepfiffen worden war, blühte beim DFB-Team auf. Der ehemalige Bayern- und heutige Bundestrainer Hansi Flick bot den 25-Jährigen in den drei Länderspielen gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0) jeweils von Beginn an auf. Sané dankte dieses Vertrauen mit engagierten und im Vergleich zu den Vorwochen stark verbesserten Leistungen. Gegen Liechtenstein und Island traf er zudem je einmal ins Schwarze.