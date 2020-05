Leroy Sané bald beim FC Bayern? Leon Goretzka schwärmt: "Spiele gern mit ihm zusammen"

" Es ist kein Geheimnis, dass ich gerne mit Leroy zusammenspiele. Wir verstehen uns sehr gut ", sagte Goretzka nun in einem Interview mit der Welt am Sonntag. Dies habe einen einfachen Grund: "Unsere Freundschaft ist nicht allein durch den Fußball entstanden, ich kenne Leroy seit der 5. Klasse. Wir haben dadurch eine andere Ebene, als wenn wir uns nur über den Fußball kennen würden."

Sané-Wechsel zum FC Bayern zieht sich lange

Nun soll es also endlich klappen - nach fast einem Jahr Verhandlungen. Für Goretzka wäre Sané als Mitspieler ein deutlicher Gewinn. Beide spielten schon beim FC Schalke zusammen - und sich auch in der Nationalmannschaft Teamkollegen. Goretzka sieht Sané deshalb als möglichen Zugewinn für die gesamte Mannschaft des FC Bayern. " Ich attestiere Leroy einen Top-Charakter. Richtig ist sicher auch, dass er ein ganz besonderer Charakter ist. Er ist ein Typ, den du in wichtigen Spielen neben dir wissen willst. Er kennt in solchen Situationen keine Angst, sondern ist bereit, Leistung zu bringen", sagte Goretzka.

Goretzka: "Sané will Titel gewinnen"

Für Sané gehe es immer um Erfolg. Deshalb sei er damals auch den Weg vom FC Schalke zu Manchester City gegangen, um sich dort unter Pep Guardiola weiterzuentwickeln - und Titel zu holen. "In Leroys Kopf steht ganz vorne, dass er erfolgreich Fußball spielen und Titel gewinnen will. Was viele vergessen, ist, dass er auch nicht mehr der Junge ist, der er mit 19 war. In manchen Dingen ist er sogar weiter als ich: Er ist Vater geworden, hat den Schritt ins Ausland gewagt. Auch dadurch ist er gereift", so Goretzka.