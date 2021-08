Leroy Sané "muss jetzt liefern": Lothar Matthäus nimmt gescholtenen Bayern-Star in die Pflicht

Leroy Sané macht auch ein Jahr nach seinem Debüt beim FC Bayern München nicht den Eindruck, seinen Platz beim Rekordmeister gefunden zu haben. Hatte der Nationalspieler schon unter Ex-Trainer Hansi Flick oft schwankende Leistungen gezeigt, verlief auch der Start unter dessen Nachfolger Julian Nagelsmann nicht zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Auch die FCB-Fans verlieren zunehmend die Geduld mit dem zweitteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte. Beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln wurde Sané ausgebuht und seine Auswechslung zum Teil mit höhnischem Beifall quittiert. Anzeige

Auch bei der EM im Sommer hatte Sané nicht überzeugen können. Aus Sicht von Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus ist der 25-Jährige nun in der Pflicht. "Die Geduld nimmt langsam ab und er muss jetzt liefern. Ihm verzeiht man Fehlpässe und verlorene Zweikämpfe nicht so sehr wie den anderen", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. "Zum einen, weil er noch nicht so wertvoll für die Mannschaft war und zum anderen treibt die teilweise lustlose Ausstrahlung die Menschen auf den Rängen zur Weißglut."

Matthäus vergleicht Sané-Situation mit Robben Dass die Fans bei Sané andere Maßstäbe anlegen wie bei den übrigen FCB-Stars liege laut Matthäus an der Körpersprache des Ex-Schalkers, der im vorigen Sommer nach monatelangem Transferpoker für 45 Millionen Euro von Manchester City nach München gekommen war. Die Körpersprache sei "bei Künstlern oft so, dass sie die Schultern hängen lassen und auch sonst den Eindruck erwecken, einfach keine Lust zu haben, wenn es mal nicht so gut läuft oder sie den Ball nicht bekommen. Da erinnert mich Leroy manchmal auch an Arjen Robben", sagte der Rekordnationalspieler und pflichtete damit dem früheren Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bei, der eine ähnliche Parallele gezogen hatte.

Der langjährige FCB-Macher, der seinen Posten im vorigen Monat an Oliver Kahn abgegeben und sich in den Ruhestand verabschiedet hatte, forderte bei aller Rücksichtnahme ebenfalls eine Leistungssteigerung des Außenbahnspielers ein. "Wir müssen versuchen, dass Leroy zurück in die Bahn kommt. Wir haben viel Geld und Kraft in diesen Spieler gesteckt. Er hat alles, um ein FC-Bayern-Spieler zu werden." Einen sportlichen Rückschlag hätte beispielsweise auch Robben erlitten, der im Champions-League-Finale vor neun Jahren einen Elfmeter verschossen hatte. Das Endspiel in der Allianz Arena hatten die Bayern damals gegen den FC Chelsea verloren. Im Jahr darauf schoss Robben den Klub im Finale gegen Dortmund zum Titel.