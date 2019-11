Bericht: Verbleib von Leroy Sané bei Manchester City unwahrscheinlich - Transfer zum FC Bayern?

Wie geht es mit Leroy Sané weiter? Die Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Nationalspielers zum FC Bayern überstrahlten in der Transferphase im Sommer die Berichterstattung. Weil die Bayern in der Öffentlichkeit sehr offensiv im Werben um den 23 Jahre alten Offensivmann von Manchester City waren, entstand gar ein Zoff zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem amtierenden englischen Meister. Die schwere Kreuzband-Verletzung von Sané im Supercup gegen den FC Liverpool (5:4 n.E.) beendete das Thema dann vorerst.

Doch wie The Athletic nun berichtet, könnte schon bald neue Bewegung in die Personalie Sané kommen. City-Reporter Sam Lee vom gewöhnlich gut informierten englischen Portal schreibt, dass die Zeichen in den Verhandlungen des Ex-Schalkers mit seinem aktuellen Klub eher auf Abschied stehen. Nachdem der Transfer zu Bayern im Sommer auch wegen der Verletzung des DFB-Stars gescheitert war, hat Man City die Bemühungen um eine Vertragsverlängerung wieder vorangetrieben. Sané ist noch bis Sommer 2021 an das Team von Trainer Pep Guardiola gebunden - und ob des nur noch 18 Monate laufenden Vertrags muss eine Einigung bald erzielt werden, um die Ablöse höher zu halten.