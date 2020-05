Transfer von ManCity zum FC Bayern: Leroy Sané will wohl auch wegen Tochter wechseln

In der Corona-Krise gibt es kaum Bewegung auf dem Spielermarkt - doch die geplante Transfer-Offensive des FC Bayern hallt noch immer nach. Ein internationaler Star und ein Top-Talent aus Europa sollen im Sommer nach München kommen, kündigte FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic jüngst großspurig an . Und kaum einer zweifelt daran, dass mit dem Star nur Leroy Sané gemeint sein kann. Die Zeichen verdichteten sich zuletzt, dass der gerade von einem Kreuzbandriss genesene deutsche Nationalspieler nach der Saison tatsächlich von Manchester City zum FC Bayern wechseln wird.

Weil im vergangenen Transfer-Sommer die schwere Knie-Verletzung des Flügelspielers dazwischen kam, scheiterte ein Wechsel von Sané zum deutschen Rekordmeister. Nun soll es eine grundsätzliche Einigung zwischen dem 24-Jährigen und dem FC Bayern geben. Wie das Portal The Athletic nun berichtet, hat das auch einen ganz bestimmten Grund: Sané will, dass seine Tochter Rio Stella in Deutschland aufwachsen kann. Das habe der DFB-Star dem Bericht zufolge seine Freunde wissen lassen. Sanés Tochter wird im September zwei Jahre alt.