Leroy Sané zum FC Bayern? Manchester City setzt mit Trikot-Vorstellung ein Zeichen

FC Bayern oder Manchester City? Leroy Sané ist definitiv in einer Luxusposition. Die Zukunft des 23-Jährigen ist offiziell noch nicht geklärt. Doch nach der Präsentation der neuen Trikots der "Citizens" ist klar: Der Premier-Klub stellt Sané als Werbegesicht in den Fokus.

Neben Sergio Agüero, David Silva und Benjamin Mendy steht der deutsche Nationalspieler im neuen Auswärtsdress für die kommende Saison im Mittelpunkt des Werbefotos. Wie die Zeitung Manchester Evening News berichtet, sei Sané gerade dabei, einen neuen Vertrag in Manchester zu unterschreiben. Damit wären die Bayern raus aus dem Poker!

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic gab sich vor wenigen Wochen noch ganz entspannt. "Wir müssen gelassen sein. Auf dem Transfermarkt muss man geduldig sein, warten und sehen, was möglich ist. Wir wollen einiges tun", sagte Salihamidzic, der kürzlich von Manager-Legende Reiner Calmund verteidigt wurde. "Salihamidzic wird von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über den grünen Klee gelobt. Auch Jupp Heynckes und Peter Hermann haben sich in Gesprächen mit mir immer positiv über ihn geäußert. Brazzo ist keine Bratwurst! So einen wie ihn musst du erst einmal finden", sagt der 70-Jährige gegenüber der Bild.