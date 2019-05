Löw sieht Bayern-Transfer von Leroy Sané positiv: "Keine Verschlechterung für ihn"

Bundestrainer Joachim Löw traut Nationalstürmer Leroy Sané von Manchester City mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern München einen positiven Karriereschritt zu. „Natürlich, Bayern München ist immer eine gute Adresse hier in Deutschland“ , sagte Löw bei einer Veranstaltung der Bild am Freitag in Berlin: „Deutschland kennt er, da fühlt er sich wohl.“

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Sané zurück in die Bundesliga? Bierhoff glaubt nicht an Wechselwunsch

DFB-Direktor Oliver Bierhoff zweifelte an der Intention Sanés, wieder in der Bundesliga spielen zu wollen: „Ob jetzt der unbedingte Wunsch, nach Deutschland zurückzukehren, da ist, glaube ich jetzt weniger.“ Sané war 2016 für 50 Millionen Euro von Schalke 04 zu den Citizens gewechselt und absolvierte seither 133 Spiele. In diesen Partien gelangen ihm 39 Treffer und 45 Torvorbereitungen - 16 Treffer und 18 Vorlagen stehen allein in der abgelaufenen Spielzeit zu Buche. Allerdings stand Sané nur in etwa der Hälfte aller Spiele in der Startelf, teilweise fehlte er sogar im Kader.