Leroy Sané: ManCity-Trainer Guardiola spricht über Rückkehr von Bayern-Kandidat - schon im Dezember?

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Pep Guardiola: "Leroy Sané wird vor Ende der Saison zurückkommen"

Medien: Transfer-Rennen um Leroy Sané wieder eröffnet - So will ManCity dem FC Bayern zuvorkommen

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach ManCity den deutschen Nationalspieler zu einer raschen Verlängerung bewegen will , um das Interesse des FC Bayern endgültig zu beenden. Laut Evening Standard könnte der derzeit verletzte 23 Jahre alte Sané noch vor der kommenden Wechsel-Periode seinen Vertrag in Manchester verlängern . Die Zeitung berichtet, dass aktuell noch immer Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem Flügelstürmer laufen.

Pikante Guardiola-Äußerung: Sané-Comeback vor Winter-Transferfenster?

Sané war am Mittwoch nach Manchester zurückgekehrt. Der Linksaußen war in Absprache mit dem DFB im August in Österreich operiert worden und hatte dort auch den Beginn seiner Reha absolviert. Guardiola: "Er sollte perfekt sein. Er ist vor zwei Tagen zurückgekehrt, er ist jetzt bei uns und hoffentlich ist er gut zurückgekommen." Der Erfolgstrainer muss neben Sané auch auf den Franzosen Aymeric Laporte verzichten. Auch der Innenverteidiger wird erst im Januar oder Februar in den ManCity-Kader zurückkehren.