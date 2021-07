Kriselnder Bayern-Star: Trainer Nagelsmann erklärt Plan für "stärkeren und verbesserten" Sané

Es war eine der diskutiertesten Personalien rund um die enttäuschende EM der deutschen Nationalmannschaft: Bayern-Star Leroy Sané blieb unter seinen Möglichkeiten , musste beim 2:2 gegen Ungarn sogar mit Pfiffen von den Rängen leben. Nun hat der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erklärt, wie er bei Sané endlich Realität mit Anspruch vereinen will. Zunächst leide Sané auch unter dem öffentlichen Druck: "Ich glaube, wir tun alle gut daran, Leroy auch ein bisschen in Ruhe zu lassen – gerade, was das mediale Thema angeht" , sagte Nagelsmann. "Ich verstehe auch, dass das ein Spieler ist, über den man viel berichten kann oder berichten möchte. Aber ich glaube, dass es ihm gut tut und dass wir dann auch Konstanz und gute Leistungen von ihm sehen, wenn wir ihn medial ein bisschen in Ruhe lassen."

Der neue Coach an der Säbener Straße hofft auch, "dass keine Fans wie bei der Nationalmannschaft hin und wieder pfeifen, wenn etwas nicht gelingt." Eigentlich sei der 25-Jährige nämlich hoch veranlagt: "Er hat herausragende Qualitäten, er hat unfassbaren Speed, ist einer der besten 1-gegen-1-Spieler, ist unglaublich stark im Dribbling" , hob Nagelsmann hervor. "Das werden wir viel brauchen, weil wir viel gegen tiefstehende Gegner spielen, wo wenig Raum ist. Und da brauchen wir Spieler, die mit dem Ball am Fuß Lösungen kreieren und Überzahl schaffen können und da ist er herausragend. Er hat einen guten Abschluss. Und wie gesagt: Sein Speed ist einfach außergewöhnlich."

Nagelsmann nimmt Sané in die Pflicht: "Innere Antrieb gefordert"

Nagelsmann sieht allerdings auch Sané selbst in der Pflicht: "Ich bin jetzt kein Hexer und auch kein Zauberer", erklärte er mit Blick darauf, wie er Sané in die Spur bekommen könne. "Es geht darum, ihm im Training die Räume zu zeigen, wo er sich aufhalten soll, die Räume zu zeigen, wo er seine Qualitäten auf den Platz bringt. Seine Quote nach oben zu schrauben, was Tore und Assists angeht", schilderte er. "Und dann ist natürlich auch der innere Antrieb eines jeden einzelnen Spielers gefordert. Ich kann die Spieler unterstützen, ein gutes Training anbieten, eine ordentliche Ansprache machen und versuchen, sie in die richtige Richtung zu bringen", erklärte er. Aber: "Die Schritte müssen sie dann selber gehen. Das weiß Leroy auch."

Nagelsmann glaubt aber daran, dass der im vergangenen Sommer von Manchester City an die Isar gewechselte Offensivmann das Versprechen seines 45-Millionen-Euro-teuren Transfers endlich erfüllt: "Wir hatten schon Kontakt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir einen stärkeren und verbesserten Leroy sehen, der dann hoffentlich auch einen großen Impact auf die Erfolge des FC Bayern im nächsten Jahr bringt."