FC Bayern lockt Leroy Sané: Bayern-Trainer Hansi Flick telefoniert mit Star von Manchester City

Der FC Bayern arbeitet wohl weiter an einer Verpflichtung von Leroy Sané. Nachdem der Berater des Stars von Manchester City zuletzt schon verkündete, dass der FC Bayern der einzige Klub in Deutschland sei, „den sich Leroy als nächsten Karriere-Schritt vorstellen kann. Dort sieht er die Voraussetzungen, um sein großes Ziel, die Champions League zu gewinnen, erreichen zu können“, zitierte die Sport Bild Damir Smoljan, Geschäftsführer von Sanés neuer Agentur. Wie das Magazin zudem schrieb, stehe die im Januar gegebene Zusage des 24-Jährigen zu einem Wechsel nach München.

Bayern wollte Sané schon 2019

Schon seit dem letzten Transfer-Sommer wird Sané mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Damals scheiterte ein Transfer an der schweren Kreuzband-Verletzung, die sich der Nationalspieler zugezogen hatte. In diesem Jahr will der deutsche Rekordmeister offenbar einen neuen Anlauf starten und wäre eine gute Option für den 24-Jährigen, wie dessen Entdecker Norbert Elgert im Gespräch mit Sport 1 erklärte.