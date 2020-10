Nach Knie-Verletzung: Bayern-Star Leroy Sané zurück im Team-Training – Option gegen Frankfurt?

Die nächste erfreuliche Nachricht für die Fans des FC Bayern : Wenige Stunden nach dem starken 4:0-Auftaktsieg in der Champions League gegen Atlético Madrid trainierten die Spieler, die am Vorabend nicht in der Startelf gestanden hatten, schon wieder - und beim Mannschaftstraining dabei war erstmals seit seiner Knie-Verletzung auch wieder der Königstransfer des abgelaufenen Transferfensters Leroy Sané.

Sané könnte schon gegen Frankfurt wieder im Bayern-Kader stehen

Am Donnerstag trainierte der Hoffnungsträger nun wieder voll mit. Nach den Übungen mit der Mannschaft legte er sogar noch eine Extra-Schicht mit Co-Trainer Miroslav Klose ein und feilte an seinem Abschluss. Schon beim Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, Sky) könnte er eventuell in den Kader von Trainer Hansi Flick zurückkehren. Der Coach hatte zuletzt von einem "klaren Fahrplan" bei dem Angreifer gesprochen und betont: "Er muss hundert Prozent beschwerdefrei sein, wenn er wieder auf dem Platz steht. Wir schauen von Training zu Training. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter."