Bericht: Nationalspieler Leroy Sané hat sich für einen Transfer zum FC Bayern entschieden

Ob an den Gehaltsgerüchten etwas dran ist oder nicht: Nach Informationen der Sport Bild scheinen die ernsthaften Bemühungen der Verantwortlichen aus München zumindest ihr Ziel nicht verfehlt zu haben. Wie die Zeitung berichtet, hat sich der deutsche Nationalspieler nun endgültig für einen Transfer zum FC Bayern entschieden und würde am liebsten bereits im Winter von Manchester in die bayrische Landeshauptstadt umziehen.

Nach Kreuzband-Anriss: Leroy Sané hat erste Trainingseinheit absolviert

Sané befindet sich nach seinem Kreuzband-Anriss vor rund einem halben Jahr auf einem guten Weg zurück. Wie der 23-Jährige am Montag via Instagram postete, hat er seine erste Trainingseinheit auf dem Rasen bereits erledigt ("First pitch session done"). Auch wenn der Ex-Schalker angeblich möglichst zeitnah in die Bundesliga zurückkehren möchte, scheint ein Sommer-Transfer realistischer, da mit einem Sané-Comeback erst Ende Februar zu rechnen ist.

Fraglich ist auch, wie hoch die Ablösesumme für den Mann sein wird, dessen Vertrag bei ManCity noch bis 2021 gültig ist. Im Sommer wollte der Klub von Trainer Pep Guardiola etwa 150 Millionen Euro für Sané. Da der DFB-Kicker nun als Langzeitverletzter gilt, ist normalerweise von einer geringeren Summe auszugehen.

Bei Sané-Verpflichtung des FC Bayern: Was wird dann aus Coutinho?

Anstelle von Sané verpflichteten die Bayern im Sommer Coutinho auf Leihbasis vom FC Barcelona. Bis zur 6:1-Gala gegen Werder Bremen, an der sich der Brasilianer mit drei Toren beteiligt hatte, konnte er in München nur selten überzeugen. Ob die ansteigende Formkurve des 27-Jährigen nun dazu führt, die ausgehandelte Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro zu ziehen, hängt vermutlich auch mit den weiteren Entwicklungen in Sachen Sané zusammen.