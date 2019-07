Bayern-Trainer Niko Kovac über "klaren Plan" mit Leroy Sané - Bericht über Transfer-Deadline

Der FC Bayern drängt im wochenlangen Transfer-Poker um Leroy Sané offenbar auf eine baldige Entscheidung. Wie die Sport Bild berichtet, wollen die Münchner bis zum Ende der Wechselfrist in der englischen Premier League am 8. August Klarheit darüber haben, ob sie mit dem Nationalspieler von Manchester City planen können. Die Bayern hätten dann endlich die ersehnte Sicherheit, ManCity könnte die erzielte Ablösesumme auf der Zielgeraden der Transferperiode noch reinvestieren.

"Unsere Verantwortlichen zeigen ihm einen klaren Plan auf, der abgesprochen ist“, sagte Bayern-Trainer Niko Kovac der Sport Bild: "Wir sind da sehr fokussiert und zielorientiert. Leroy weiß, was er hier zu erwarten hat. Wenn ein Spieler mit solchen Kapazitäten zum FC Bayern wechselt, kennt er seine Aufgaben.“ Genauen Einblick in die Vorstellungen des deutschen Rekordmeisters soll der Flügelstürmer offenbar Anfang kommender Woche erhalten. Dann ist er mit dem englischen Meister vom Asien-Trip zurück und wird nach Angaben des Magazins von seinen Beratern ein Konzept der Bayern präsentiert bekommen. Dem Bericht zufolge habe das Sané-Management zuletzt positive Signale in Richtung der Münchner gesendet.

Kovac, der den Angreifer erneut als "Wunschspieler" bezeichnete, erklärte: "Dass der Transfer nicht einfach ist, sieht man. Aber ich weiß, dass unsere Verantwortlichen sehr hart dafür arbeiten, dass das klappt. Man werde "alles tun, diesen Transfer zu realisieren.“ Damit ist klar: Bayern dürfte auch finanziell an die Schmerzgrenze gehen und den Transferrekord in der Bundesliga ein weiteres Mal brechen. So hatte man in diesem Sommer bereits Weltmeister Lucas Hernandez für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid nach München geholt. Für Sané dürfte die Ablöse wohl mindestens 100 Millionen betragen.