Leroy Sané zum FC Bayern? Das sagt Manchester-City-Trainer Pep Guardiola über einen Transfer

Um Wechsel zum FC Bayern vorzubeugen? Guardiola lobt Sané ausdrücklich

Bayern-Legende Lothar Matthäus machte sich am Mittwoch am Rande der US-Tour der Bayern erneut für einen Transfer des 23 Jahre alten Manchester-Stars stark: "Ich wünsche mir, dass es klappt. Er würde gut zur Bundesliga passen", sagte Matthäus. Der Weltmeister von 1990 glaubt, dass es Kontakt zwischen den beiden Parteien gibt: "Er wäre ein Farbtupfer, könnte das neue Gesicht des FC Bayern werden. Er kennt die Bundesliga, die Mentalität, spricht Deutsch, hätte keine große Eingewöhnungszeit – ideal für Bayern."

Doch die Guardiola-Reaktionen auf die Transfer-Gerüchte um Sané lassen wohl wenig Hoffnung zu. Er lobte seinen Star ausdrücklich: "Wir kennen sein Potenzial und sein Niveau. Er besitzt eine besondere Qualität, die nur schwer zu finden ist", so der katalanische Coach. Klingt ganz so, als wären in der kommenden Saison bei einem Verbleib beim englischen Meister bessere Einsatzchancen drin. Sané hatte in der vergangenen Saison nicht immer zur Startelf gehört. Teilweise gab es auch Streit mit Guardiola.