Ärger beim FC Bayern um Leroy Sané: Sommer-Transfer laut Bericht geplatzt

Ärger bei den Bossen des FC Bayern München und den von Manchester City - und das alles wegen Leroy Sané : Der FC Bayern München war beim möglichen Sommer-Transfer des deutschen Nationalspielers offenbar deutlich zu optimistisch. Laut einem neuen Bericht der spanischen Zeitung AS haben die Bayern ohnehin keine Chance auf einen Sané-Transfer in diesem Sommer. Das lässt einige Akteure des FCB schlecht aussehen.

Nach Informationen der spanischen Zeitung AS ist der Transfer-Zug für den FC Bayern beim 23 Jahre alten Sané bereits abgefahren. Manchester-Coach Guardiola soll Sané bereits mitgeteilt haben, dass er in dieser Sommer-Transferperiode keinesfalls verkauft werde. Dabei soll er trotz seiner jüngsten Aussagen ( "Wenn er gehen will, kann er gehen, aber wir werden traurig sein" ) auf den gültigen Vertrag des deutschen Nationalspielers (bis 2021) pochen. ManCity soll demnach noch nicht einmal die Absicht haben, mit dem FCB über einen Sané-Transfer zu verhandeln. Gleiches berichteten bereits die Manchester Evening News . Demnach wäre der Wechsel geplatzt.

FC Bayern: Transfer von Leroy Sané wird immer unrealistischer

Um Sané herrscht weiter Wirbel. Erst in der vergangenen Woche hatte die Sport Bild berichtet, dass der FCB im Transfer-Poker um Sané auf eine baldige Entscheidung drängt. So wollen die Münchner bis zum Ende der Wechselfrist in der englischen Premier League am 8. August Klarheit darüber haben, ob sie mit dem Nationalspieler von Manchester City (vermutliche Ablöse: 100 Millionen Euro planen können. Nach den neuen Informationen aus Aussagen erscheint ein Transfer so unrealistisch wie lange nicht mehr.