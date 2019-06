Uli Hoeneß zweifelt an Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern

So oder so - Hoeneß & Co. dürfte im Poker zunehmend klar werden, dass sie bei einem Transfer Sanés in für sie bislang unbekannte Dimensionen vorstoßen müssten. Zumal nicht endgültig geklärt scheint, ob der ehemalige Bayern- und heutige City-Trainer Pep Guardiola überhaupt bereit ist, den Angreifer ziehen zu lassen. Öffentlich hatte der Katalane zuletzt erklärt, dass er auf einen Verbleib des 23-Jährigen hoffe. Bei den Münchner könnte Sané die Nachfolge der Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry antreten, die den Verein im Sommer verlassen.