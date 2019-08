Berichte: FC Bayern erzielt "Einigung" mit Leroy Sané - Transfer in "trockenen Tüchern"

Ähnlich berichtet auch der Kölner Express. Das Blatt gibt an, dass der Wechsel "in trockenen Tüchern" sei. Sogar noch mehr: Laut des Express-Berichts hätten sich die Klubs schon vor drei Monaten (!) auf einen Deal verständigt. Einzig die Gehaltsverhandlungen hätten zuletzt für die Verzögerungen bei dem Transfer gesorgt. Als Quelle gibt die Zeitung den "Familienkreis" Sanés an. Der frühere Schalker solle "spätestens am Mittwoch bei den Bayern vorgestellt werden". Der Express berichtet von einen Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro.